Coronavirus Kärntner Ehepaar aus Wuhan ausgeflogen

© APA/AFP/JEWEL SAMAD

Zwei Wochen nach der Verhängung der Coronavirus-Quarantäne über Wuhan sind in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit) die letzten sechs Österreicher aus der chinesischen Millionenstadt ausgeflogen worden. Sie waren nach Großbritannien unterwegs, teilte Außenamtssprecher Peter Guschelbauer der APA am Samstagabend auf Anfrage mit. Über Berlin sollten sie dann am frühen Nachmittag in Wien eintreffen.