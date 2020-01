In Kärnten waren im Vorjahr so viele Geisterfahrer unterwegs wie schon seit vielen Jahren nicht mehr. Die meisten Meldungen kamen von der Südautobahn.

© Traussnig

417 Mal ist im vergangenen Jahr via Ö3 vor Geisterfahrern gewarnt worden - das ist ein deutlicher Anstieg um 47 Meldungen gegenüber 2018 (plus 12,7 Prozent) und die größte Zahl an Falschfahrern in den vergangenen elf Jahren. Bei einem derartigen Unfall am 9. März starb eine Geisterfahrerin nach einem Crash auf der Westautobahn (A1).