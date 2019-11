Kleine Zeitung +

Genua-Tief im Anmarsch Starkregen und Schneefall in Kärnten und Osttirol erwartet

Die ersten Boten des Winters klopfen am heutigen Freitag bei uns an, in Teilen Oberkärntens und Osttirols fallen die ersten Flocken. Die Tageshöchstwerte bewegen sich zwischen frischen 2 und 11 Grad.