© Hannes Krainz

Eines wiesen fast alle Gäste gemeinsam auf: ein eigenes Domizil am Wörthersee, wobei das aufwendige Immobilieninvestment vielfach der Gastgeber höchstpersönlich und diskret in die Wege geleitet hatte. Harald Lang und Thomas Hopfgartner luden Freitag Abend in den Räumen des Immobilienunternehmens Living De Luxe in Velden zum traditionellen Sommerfest und Freundesdinner.