Beliebte Ferienstrecke Autobahn in Italien ist die ganze Nacht gesperrt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist die A4 bei Udine in beide Richtungen gesperrt.

Auf dem Weg in den Urlaub ist mit Stau zu rechnen © Habich

Zu einem Nadelöhr der besonderen Art verspricht diesmal die Autobahn durch Friaul zu werden. Die A 4 ist am großen Reisewochenende eine ganze Nacht lang komplett gesperrt! Und zwar von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, acht Uhr früh – in beide Richtungen. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Mautstelle Latisana und der Einmündung der von Tarvis kommenden A 23 in die A 4.