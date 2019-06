Kleine Zeitung +

Hitzewelle Hitzerekorde purzeln überall in Kärnten! 38,1 Grad in Hermagor

Die Meteorologen haben recht behalten. Am Donnerstag wurde der Kärntner Hitzerekord für einen Junitag gebrochen. Zuerst in Kötschach mit 36,4 Grad, später dann in Dellach/Drau mit 38,0 Grad, dann in Hermagor mit 38,1 Grad. 36,7 Grad hat es in Lienz.