Erster "Sommertag" im Mai Freitag bisher wärmster Tag des Jahres in Kärnten

In Hermagor und Spittal/Drau hatte es am Freitag 25,5 Grad. Es war der erste "Sommertag" in diesem kühlen Mai. Das Wochenende bleibt mild und wenigstens teilweise sonnig, dann kühlt es aber wieder ab.