Erfahrungen in Kärnten"Time-Out-Gruppen geben Problemschülern bessere Chancen"

Time-Out-Gruppen gibt es in Kärnten seit über zehn Jahren © Konytsch

In einer Schule in Wien-Ottakring eskalierte ein Konflikt zwischen Schülern und einem Lehrer, in Linz attackierte ein 17-Jähriger zwei Mitschüler. Es vergeht kaum ein Tag, ohne Meldungen über Konflikte an Schulen. Das Unterrichtsministerium entwickelt jetzt ein Konzept für so genannten "Time-Out-Gruppen", mit denen man verhaltensauffälligen Schülern Herr werden will. In Kärnten gibt es - als einziges Bundesland - "Time-Out-Gruppen" schon seit über zehn Jahren.