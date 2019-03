Ein Kärntner spendete am 19. Februar Blut und erkrankte drei Tage darauf. Er hatte sich davor in Ostafrika aufgehalten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ/Rehfeld

Wer an Malaria erkrankt, muss gemäß Epidemiegesetz in einem elektronischen Register gemeldet werden. Bei einem Kärntner war genau das am 22. Februar der Fall. Der Mann wurde sofort behandelt und hat sich mittlerweile wieder erholt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.