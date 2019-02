Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Erst nach der Totenbeschau darf ein Verstorbener von der Bestattung übernommen werden © Sabine Hoffmann

Wenn in Kärnten zum Regelfall wird, was sich am vergangenen Sonntag in Poggersdorf abspielte, dann gute Nacht! 14 Ärzte wurden nach einem Todesfall kontaktiert, zur Beschau des Verstorbenen wollte indes niemand ausfahren.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.