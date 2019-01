Die meisten Drohnen in Kärnten seien illegal in der Luft. Piloten kritisieren befristete und teure Bewilligungen. Laut Austro Control komme man dem gesetzlichen Auftrag nach.

Ärger in der Luft

Drohnen werden im landwirtschaftlichen Bereich eine große Zukunft vorausgesagt © Jannach

Ist ein Baum vom Borkenkäfer befallen, erkennt man das am besten aus der Luft. Gottfried Ronijak führt mit Drohnen laufend Erkundungsflüge für Kärntner Waldbesitzer durch. Weil der Mitarbeiter der Landesforstdirektion an einem guten Flugtag allerdings nicht in 200 Wäldern gleichzeitig sein kann, werden Forstwirte animiert, ihren Bestand selbst aus der Luft zu kontrollieren. Allerdings funktioniert das nicht ohne Probleme. „Es wird uns teilweise unmöglich gemacht. Ich weiß von vielen Piloten, dass sie ihre Bewilligung nicht verlängert oder gar nicht erst angesucht haben. Sie wollen sich das mit der Austro Control nicht mehr antun“, sagt Ronijak.

