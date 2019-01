Facebook

Zumindest die Kinder haben ihren Spaß an der weißen Pracht © KLZ/Weichselbraun

Weiße Pracht in Kärnten. In der Nacht auf Montag zog von Südwesten her ein Schneefallgebiet auf. Christian Stefan, Leiter der ZAMG-Außenstelle am Flughafen Klagenfurt-Annabichl: "In Villach fielen 25 Zentimeter Neuschnee, in Klagenfurt 16, auf dem Loiblpass 28, in Ferlach 19, in Hermagor und auf dem Dobratsch 20, in St. Veit 13, in Spittal 15 sowie in Kötschach und in Dellach im Drautal zwölf Zentimeter." In der Füh kam es aufgrund der schneeglatten Fahrbahn zu einigen Unfällen.