Die Neuregelung des hausärztlichen Bereitschaftsdienstes tritt am 1. Februar in Kraft. Erleichterung für die Ärzte, weil die Nachtdienste wegfallen.

Nur in den Nachtstunden kommt man zuerst zu einem "Telefon-Doc"

Zunehmend wurde in den vergangenen Jahren der Ärzte-Bereitschaftsdienst an Wochenenden und Feiertagen selbst zu einem Notfall. Im vergangenen November tauchten gar Meldungen über seine drohende Einstellung auf, was tatsächlich im Bereich des Möglichen stand.

