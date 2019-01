Die Alpen spalten das Wetter in Österreich: Enorme Schneefälle im Norden stehen Trockenheit im Süden gegenüber. Auch in den nächsten Tagen sind keine ergiebigen Schneefälle in Kärnten zu erwarten.

Wetterkarte der Extreme: Im Jänner regnete und schneite es im Norden und Westen des Landes überdurchschnittlich viel, in Kärnten fast gar nicht © Grafik: ZAMG data + cyLEDGE skills/Kleine Zeitung

"Einmal fuhr ich mit dem Zug in den Tauerntunnel in Mallnitz bei leichtem Schneefall ein und als dieser in Bad Gastein heraus fuhr, schien dort die Sonne." Selbst den erfahrenen Meteorologen Paul Rainer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) können so unterschiedliche Wetterereignisse, die geografisch so nahe beieinander liegen, noch überraschen. Wie damals bilden auch heuer seit Jahresbeginn die Alpen eine deutlich ausgeprägte Wetterscheide. Diese sorgt dafür, dass der Norden und Westen Österreichs im Schnee versinken, während in Kärnten kein einziges Flöckchen am Himmel auftaucht.

