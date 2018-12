Facebook

Die Blaumeisen gehören zu den häufigsten heimischen Singvogelarten © AP

Nicht wenigen Besitzern von Vogelfutter-Häuschen ist es bereits aufgefallen: An den Körnerspendern im Freien drängen sich heuer weniger Amseln als in den vergangenen Wintern. Die schwarz gefiederten Dauergäste scheinen heuer nicht den Weg in die Vorgärten zu finden. Was ist schuld am Fernbleiben der sonst oft in Scharen auftretenden Vögel?

