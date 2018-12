Facebook

1. Woher stammt die Bezeichnung Silvester?

Der letzte Tag des Jahres hat seinen Namen Papst Silvester I. zu verdanken, der am 31. 12. 335 starb. Da er als Heiliger verehrt wird, wurde sein Todestag zum Namenstag. Der Name Silvester leitet sich vom lateinischen Wort silva ab und bedeutet so viel wie Waldmann. Nach seinem Tod wurde Papst Silvester I. in der Priscilla-Katakombe in Rom beigesetzt. Er ist Patron der Haustiere, steht für eine gute Futterernte und ein gutes neues Jahr.