Das hat mittlerweile schon Tradition: Schnäppchenjagd ab 6 Uhr früh © Markus Zottler

Wir schreiben den 27. Dezember – der Heilige Abend liegt schon drei Tage hinter uns und doch ist Weihnachten 2018 noch nicht gelaufen. Zumindest einkaufstechnisch nicht. Jetzt geht die zweite Tranche los – nach dem Schenken ist nun Gutscheineinlösen, Bargeldanlegen und das Umtauschen von gut gemeinten, aber doch nicht passenden Präsenten angesagt.

Ach ja, die Schnäppchenjagd nicht zu vergessen – die großen Elektrohändler haben auch heute wieder schon um 6 Uhr früh die Rollläden hinaufgeschoben und auch andere Geschäfte locken jetzt schon mit großen „Sale“-Tafeln und kleinen Preisen.

Keine Frage, das Weihnachtsgeschäft hat längst den Rahmen der Adventzeit gesprengt – 20 Prozent werden mittlerweile nach den Feiertagen gemacht, rechnet Gerhard Wohlmuth, Handelsspartenobmann in der Wirtschaftskammer, vor.

„Der 27. Dezember ist in den letzten Jahren zum stärksten Tag des Jahres geworden“, sagt Ernst Hofbauer, Center-Manager der City Arkaden in Klagenfurt. Wobei der Umtausch gar nicht mehr das Wichtigste ist. „Gutscheine nehmen an Bedeutung zu. Auch Firmen kaufen immer öfter Gutscheine für ihre Mitarbeiter“, sagt Hofbauer. Gutscheine unterm Christbaum liegen mittlerweile auf Platz eins der Geschenk-Hitliste. „Am 27. Dezember beginnt der Umtausch dieser Gutscheine in Waren“, sagt Hofbauer.

Der City-Arkaden-Manager kennt natürlich Stimmen, die Gutscheine für ein unpersönliches Geschenk halten. „Aber ist es nicht besser, einen Gutschein zu schenken, als wenn man irgendetwas kauft, mit dem der Beschenkte nichts anfangen kann?“, fragt Hofbauer.

Eintausch, Umtausch, Ausverkauf

Geschäfte werden zwischen Weihnachten und Neujahr auch deshalb vermehrt gestürmt, weil in dieser Zeit viele Menschen frei haben. Und sie nützen die Zeit auch zum Umtauschen. Etwa jedes zehnte Geschenk, das das Christkind angeliefert hat, wird auch schon wieder umgetauscht.

Einkauf, Umtausch, Ausverkauf: Das stellt den Handel in Tagen wie diesen vor ganz schöne Herausforderungen. Schon im Morgengrauen müssen Preise umetikettiert werden – und in so manchem Kundenservice spielt sich‘s am 27. ab wie sonst nie.

Und wann kehrt nachweihnachtliche Ruhe ein im Handel? Nach den Heiligen Drei Königen, rechnet Handels-Experte Wohlmuth – dann sollten übrigens auch die Zahlen fürs diesjährige Weihnachtsgeschäft vorliegen. Vor dem großen Fest war „etwas Luft nach oben“, aber „abgerechnet wird zum Schluss“. Bis dahin sollte das Vorjahresergebnis aber erreicht sein.

Nicht alle Geschenke kommen gut an Foto © Fotolia

Das sollten Sie wissen zum Thema Umtausch & Co wissen:

Umtausch. Auch wenn sich viele Kunden dessen nicht bewusst sind: Von einem gültig geschlossenen Kaufvertrag kann man nicht so einfach zurücktreten. „Der Umtausch einer Ware ist kein gesetzlich verbrieftes Recht, sondern ein Zugeständnis des Unternehmens“, informiert der Verein für Konsumenteninformation (VKI). Am besten, man hat sich schon vorab abgesichert und die Umtauschmöglichkeit schriftlich auf der Quittung bestätigen lassen. In der Regel gibt’s andere Ware oder einen Gutschein – selten Bargeld (auch darauf gibt es kein verbrieftes Recht)

Gewährleistung. Es gibt zwar kein Recht auf Umtausch, aber auf Gewährleistung: Wenn ein Produkt einen Mangel aufweist, muss das Unternehmen den Fehler entweder innerhalb einer Frist beheben oder das Produkt ersetzen. „Ist das nicht möglich, kann alternativ eine

Preisminderung oder die Rückerstattung des Kaufpreises verlangt werden“, so der VKI.

Online-Rücktrittsrecht. Für Kaufverträge, die online abgeschlossen werden, „besteht – mit wenigen Ausnahmen – sehr wohl ein gesetzliches Rücktrittsrecht“ (VKI). Die Frist beträgt 14 Tage und „beginnt in der Regel, sobald die bestellte Ware beim Käufer eintrifft“. Eine formlose Erklärung ist für den Rücktritt ausreichend, ein kommentarloses Zurückschicken nicht, so der VKI.