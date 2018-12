Facebook

© Mitja Kobal/ Greenpeace

Wo es eine hohe Dichte an Masttieren gibt, können laut Greenpeace in den Gewässern auch Antibiotika und Pestizide festgestellt werden. In 70 Prozent der untersuchten Gewässer Europas habe man Antibiotika feststellen können. Mit dem in der Vorwoche publizierten Bericht „Dirty Waters“ macht die Umweltschutzorganisation auf das Problem der Massentierhaltung und die Verschmutzung der Gewässer aufmerksam.

Zwar hat man in Kärnten kein Gewässer untersucht, Massentierhaltung sei aber generell kritisch. In der Gemeinde Magdalensberg gibt es zum Beispiel 10259 Schweine (bei einer Einwohnerzahl von 3314) und in St. Andrä zählt man 15.983 Schweine (bei 10.205 Einwohnern).

