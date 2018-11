Facebook

Marie Tusch war 1919 eine der ersten acht Frauen im Parlament (dritte Reihe links) © Österreichische Nationalbibiothek

"Ich hab’ geglaubt, ich geh mit dem Herrgott, als ich einmal das begleitende Mädchen war“, erinnerte sich Tabakarbeiterin Paula Moser an eine Arbeiterversammlung in den 1920er Jahren in Klagenfurt, bei der Marie Tusch, erste Kärntner Nationalratsabgeordnete, eine Rede gehalten hatte. Die aus ärmsten Verhältnissen stammende sozialdemokratische Politikerin mit der starken persönlichen Ausstrahlung musste aus Angst vor Überfällen politischer Gegner auf dem Heimweg nach St. Ruprecht begleitet werden.

