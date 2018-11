Facebook

Seite an Seite, Tag für Tag. Seine Freundin kümmert sich liebevoll um Johann S., der derzeit im Klinikum behandelt wird © Markus Traussnig

Das Rennrad war nagelneu. Einmal im Leben hat sich Johann S. etwas richtig Wertvolles gegönnt. Dass er am Montag, den 27. August, nach einem Vormittag im Ruderboot mit dem neuen Gefährt noch zu einer Radtour auf der B 83 Richtung Wernberg aufgebrochen ist, weiß der 51-Jährige heute nicht mehr. Es sollte seine bisher Letzte gewesen sein.

Gegen halb drei wurde das Leben eines sportlichen und erfolgreichen Familienvaters zurück auf den Tag Null gestellt. Von hinten von einem Pkw erfasst zerbrach das Rad in zwei Teile. Johann S. wurde durch die Wucht des Aufpralls meterweit in ein angrenzendes Maisfeld geschleudert. „Ich spüre meine Beine nicht mehr“, erzählte er den Ersthelfern sofort. Auch daran fehlt bis heute jede Erinnerung. Doch er sollte leider recht behalten.

