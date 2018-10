Die Landesalarm- und Warnzentrale verzeichnete Mittwoch 15 Feuerwehreinsätze in Mittelkärnten. Mehrere Bäume waren umgestürzt. Die Judendorfer Straße in Villach zwischen Warmbad und Völkendorf noch bis Donnerstagvormittag gesperrt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch die FF Gödersdorf war im Einsatz © FF Gödersdorf

In mehreren Teilen Kärntens sind am Mittwoch Straßen durch umstürzende Bäume blockiert worden. Die Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) verzeichnete bis zum Abend insgesamt 15 Feuerwehreinsätze in Mittelkärnten. Kurzfristig blockiert war die Turracher Straße (B95).