Personalfluktuation im Bildungshaus St. Georgen am Längsee soll auffallend sein. Direktorin Enzinger weist zurück, derzeit auf Jobsuche in Niederösterreich zu sein

Im Bildungshaus St. Georgen am Längsee soll die Personalfluktuation beachtlich sein © Fotolia

Innerkirchlich hat das E-Mail von Betriebsrats-Obmann Gabriel Stabentheiner an kirchliche Mitarbeiter für breites Echo gesorgt. Er deponierte seine Nicht-Teilnahme am heutigen Abschiedsgottesdienst samt Feier für den von Kärnten nach Niederösterreich wechselnden Bischof Alois Schwarz für kirchliche Angestellte im Stift St. Georgen/Längsee. Stabentheiner hat auch die Betriebsversammlung abgesagt und das mit „Respekt und in Solidarität“ mit den Mitarbeitern begründet, „die dem System Enzinger zum Opfer gefallen sind“. Die Direktorin des Bildungshauses und Assistentin von Bischof Schwarz ist jetzt nicht mehr auf der Rednerliste für die Feier. Stabentheiner hat diesen ursprünglichen Plan als „Geschmacklosigkeit“ bezeichnet.

