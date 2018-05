Facebook

Schönborn, Schwarz und Küng (von links) 2016 bei der Bischofskonferenz © APA/ROBERT JAEGER

Die Frage, ob er Nachfolger von Klaus Küng (77) und damit Bischof von St. Pölten wird, war seit knapp drei Jahren fixer Bestandteil jedes Interviews. Doch der Kärntner Diözesanbischof Alois Schwarz (65), aus einer niederösterreichischen Bauernfamilie stammend, hat stets betont: Er wisse von nichts, mit ihm habe keiner geredet. Das ist jetzt anders. Der Niederösterreicher kehrt heim nach Niederösterreich. Heute Mittag gibt der Vatikan die Ernennung des neuen Bischofs von St. Pölten bekannt. Um 13 Uhr wird bei einer Pressekonferenz der neue Bischof präsentiert, Küng ist dabei, ist zu hören. Dann wird offiziell gemacht, was am Mittwoch inoffiziell bekannt und worüber auch die Bundesregierung informiert wurde - was in Kärnten manche aber doch überrascht hat.

