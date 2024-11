Derzeit sind in ganz Österreich und auch in Kärnten wieder Pelzbetrüger unterwegs. Mit einer dreisten Masche versuchen sie, ihre Opfer um Geld und Gold zu bringen. In der Servus TV-Sendung „Fahndung Österreich“ (Mittwoch, 12. November) wird gezeigt, wie geschickt die Täter dabei vorgehen. Es beginnt mit Flugblättern, die massenhaft in den Briefkästen landen. Darauf steht beispielsweise das Versprechen: „Wir zahlen bis zu 3.000 Euro für Ihren Pelz“.

Potentielle Opfer werden mit Flugblättern geködert © Mabon Film

Die Betrüger mieten sich in verschiedenen Städten für ein Wochenende Hotelräume an, um dort den angeblichen Pelzankauf abzuwickeln. Vor Ort erklären sie den Interessenten dann, dass Pelze nur in Verbindung mit Gold gekauft werden.

Täter begleiten Verkäufer

Die Täter schlagen vor, die Opfer für den Kauf des Goldes nach Hause zu begleiten, dort setzen sie den Preis dafür sehr niedrig an und die Leute enorm unter Druck. Die Betrüger pochen darauf, dass die Preise nur für diesen Moment gelten und eine Bedenkzeit nicht möglich ist. Den betroffenen Menschen ist oft gar nicht bewusst, dass sie viel zu wenig Geld für den Verkauf bekommen haben und Opfer eines Betrugs geworden sind.