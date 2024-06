Wie schon bei den Landtagswahlen in Tirol oder Kärnten schnitt die ÖVP bei der EU-Wahl besser ab als es in den Umfragen prognostiziert wurde. Der Kärntner ÖVP-Chef Martin Gruber teilte deshalb schon am Wahlabend in Richtung Meinungsforscher aus. „Jene, die Umfragen gemacht haben, die uns unter 20 Prozent gesehen haben, sind gestraft worden“, sagte Gruber. Man konnte im Wahlfinale „aufholen und Vertrauen zurückgewinnen“. Das Ergebnis zeige jedoch auch, dass man mit Blick auf die Nationalratswahl im September „zu den Menschen gehen“ und mit „klaren Botschaften“ kommunizieren müsse, so Gruber.