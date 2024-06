27 Jahre ist es her. In der Silvesternacht hatte der Moosburger Maximilian Goritschnig eine Idee, die ihn von da an nicht mehr losließ. Mittlerweile weiß man, es war die eigentliche Geburtsstunde von „GO-Mobil“, einem gemeinnützigen Mobilitätskonzept für ländliche Gemeinden. Vor 25 Jahren wurde der erste Verein in Kärnten, damals in Moosburg, gegründet. Vor wenigen Tagen wurde das Jubiläum in Klagenfurt groß gefeiert. Für den 72-jährigen Goritschnig ein ganz besonderer und auch emotionaler Tag.