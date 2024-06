Der Wörthersee mit seiner karibischen Farbe hat den Grazer Juwelier Hans Schullin und seine Frau Anne Marie Schullin-Legenstein zur neuen Schmuck-Kollektion „Aqua“ inspiriert. Naheliegend, dass die in blau, türkis bis grün schimmernden Schmuckstücke auch am größten und bekanntesten See Kärntens präsentiert wurden. Bei einer exklusiven Modenschau ließen sich mehr als 100 geladene Gästen Mittwochabend im Restaurant des Kropfitschbades in Krumpendorf von der neuen Kollektion überraschen.