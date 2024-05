Musik begleitet Bamlak Werner bereits ihr ganzes Leben lang. „Mit vier Jahren habe ich Geige gespielt, mit sechs Jahren Flöte.“ Beides absolvierte die heute 22-Jährige auch an den Kärntner Musikschulen. Es folgten Ballett mit sieben Jahren und bald darauf Musicaltanz mit der Teilnahme an Meisterschaften. Mit zwölf hatte Werner ihre ersten Gesangsstunden, bei welchen ihre Lehrerin ihr den Jazz vorstellte. Und damit war es um sie geschehen. „Nichts fühlt sich so gut an wie Jazzgesang“, schwärmt sie.