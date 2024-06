Mit seinem Team leistet der Klagenfurter Universitätsprofessor Gerhard Friedrich exzellente Arbeit - das bestätigt nun auch der jüngste Erfolg. Die Forschungsgruppe der Uni Klagenfurt, die sich mit der nächsten Generation der Künstlichen Intelligenz (KI) beschäftigt, wirkt jetzt sogar am „Cluster of Excellence“ mit. Wer in der Wissenschaft tätig ist weiß, wie bahnbrechend diese Errungenschaft ist.