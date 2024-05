Zu rechnen war damit nicht mehr unbedingt. Im Feber bekam der Kärntner Journalist Franz Miklautz Hinweise zugespielt, im März wurden die Vorwürfe im Kärntner Monat öffentlich, mehr als zwei Monate später wurde Landtagsdirektor Robert Weiß nun von der Disziplinarkommission suspendiert. „Es ist mir schleierhaft, warum sie plötzlich Gefahr in Verzug sehen. Ich habe in der Zwischenzeit an vielen öffentlichen Sitzungen teilgenommen und das Amt vertreten. Auch die Präsidiale hat mir ihr Vertrauen ausgesprochen“, sagt Weiß.