Anfang des Jahres entschloss sich ein 82-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land gemeinsam mit seiner Frau in Kryptowährungen zu investieren. Im März bekam der Mann einen Anruf von einer unbekannten Täterin. Das Paar wurde angewiesen, vorerst einen niedrigen dreistelligen Betrag auf ein Konto zu überweisen um in Kryptowährungen investieren zu können. In weiterer Folge wurden die Beiden von weiteren unbekannten Tätern kontaktiert. Ihnen wurde zeitnah ein Gewinn versprochen. Sie sollten dem Anrufer ihre Daten bekannt geben, um ein Konto für die Kryptowährungen zu erstellen.