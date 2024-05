Gefängnisse sind generell keine Wohlfühlorte. Aber in der völlig veralteten Justizanstalt Klagenfurt ist die Situation offenbar besonders prekär. Es gibt regelmäßig Wasserrohrbrüche und Stromausfälle, im Winter funktionieren die Heizungen oft nicht, im Sommer ist es drückend heiß. Derzeit ist die Haftanstalt zudem bis auf das letzte Bett gefüllt. „Wir sind mit rund 300 Insassen und Insassinnen voll belegt“, sagt Josef Gramm, Leiter der Justizanstalt Klagenfurt. Das sorgt natürlich für Spannungen. „Wir haben Personen aus unterschiedlichen Kulturkreisen, wir haben Raucher und Nichtraucher, Ersttäter und Wiederholungstäter – derzeit gibt es keinen Spielraum, diese Leute zu trennen, obwohl es eigentlich so vorgesehen wäre. Wir können die gesetzlichen Vorgaben nicht erfüllen“, sagt er. Ein Ausweichen auf andere Gefängnisse ist auch nicht möglich. Das Gegenteil ist der Fall: Weil alle Gefängnisse in Österreich voll oder übervoll sind, werden Häftlinge aus anderen Bundesländern nach Kärnten überstellt. Für die J.A. Klagenfurt wurden nun Zusatzbetten geordert. „Eine Überbelegung von 15 Prozent ist uns bereits angeordnet worden“, sagt Gramm. „Aus Zweibettzellen werden Dreibettzellen und so weiter“, ergänzt Mediensprecher Harald Streicher. Für die Platzprobleme gibt es verschiedene Gründe. Unter anderem müssen Haftstrafen nachgeholt oder ‚nachgesessen‘ werden, die in der Coronazeit aufgeschoben wurden. „Es sitzen mehr Menschen im Gefängnis, aber wir haben nicht mehr Betreuer und auch nicht mehr Arbeitsplätze für die Häftlinge. Dadurch gibt es mehr Insassen, denen fad ist und die unruhig werden. Das ist eine enorme Belastung“, fasst Streicher zusammen.