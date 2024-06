An ihren ersten Schultag in Klagenfurt kann sich Saya Ahmad noch genau erinnern. „Ich bin in die Klasse gekommen und die Pädagogin hat mir einen freien Platz gezeigt.“ Die einzigen deutschen Sätze, die sie kannte, waren „Ich heiße Saya“ und „Wie heißt du?“. Genau das fragte sie ihren neuen Sitznachbarn. Er hieß Stefan. „Ich kann mich erinnern, wie kompliziert dieser Name für mich war, mein Ohr hatte sich an die Sprache noch nicht gewöhnt“, erzählt Ahmad. Nachdem sie mehrmals nachhakte, war Stefan genervt. „Von da an bin ich still geworden und habe immer darauf geachtet, nicht aufzufallen.“