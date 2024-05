Gtanzt wurde bis in die Morgenstunden zu den Walzerklängen des Schloss Schönbrunn Palastorchesters, das auch die von der Wiener Tanzschule Svabek choreographierte Polonaise und die unterhaltsame Mitternachtsquadrille begleitet hatte. 350 illustre, finanzkräftige Gäste, die 25.000 Dollar für einen Tisch zahlen, amüsierten sich wieder im Hotel Plaza New York am Wiener Opernball: ein Society-Event der Spitzenklasse im Big Apple mit Kärntner Handschrift. Zum Ballkomitee gehört seit Jahren die Villacherin Sabine Riglos, die seit 2011 als Kunst- und Kulturbotschafterin in New York tätig ist, wo sie auch u. a. die Golden Fleece Gala des Kunsthistorischen Museums Wien organisiert. Dafür wurde die Kärntner Fundraising-Spezialistin am Ball, der als „kultureller Brückenschlag zwischen den Kontinenten“ gilt, von der Stadt Wien geehrt.