Die Neos in Kärnten haben am Samstag Janos Juvan als Landessprecher wiedergewählt. Der Klagenfurter Gemeinderat erhielt eine 100-prozentige Zustimmung der Neos-Mitglieder, teilte die Partei in einer Aussendung mit. Bei der Mitgliederversammlung in Bad Saag war auch EU-Spitzenkandidat Helmut Brandstätter anwesend.