Eine Bar auf den Bahamas, irgendwann Anfang der 2000er-Jahre. Der Liebenfelser Unternehmer Hermann Schöffmann hatte ein Problem. Beim Familienurlaub ging das Bargeld aus, in der hiesigen Bank wusste man weder, welche für Amerikaner ‚ungewöhnliche‘ Kreditkarte er da bei sich hatte, noch was ‚Austria‘ eigentlich ist. Ein geheimnisvoller Mann mit Schnauzer nahm sich des Problems an. Gemeinsam betraten die beiden Kärntner auf der Insel in der Karibik eine Villa. Es war das Zuhause von Dietmar Guggenbichler, dem vielleicht bekanntesten Privatdetektiv Österreichs. „Er öffnete einen Schrank und fragte mich, wie viel ich brauche. Ich habe den Mund nicht mehr zubekommen. Da waren wahrscheinlich 100.000 Dollar drinnen“, erzählt Schöffmann.