Die Attacke passierte blitzschnell und dauerte nur wenige Sekunden, doch sie könnte schwerwiegende Folgen haben. Erst vor Kurzem wurde bekannt, was sich in den frühen Morgenstunden vor einem Wolfsberger Nachtlokal zugetragen hatte: Am 20. April war ein zunächst unbekannter Täter auf einen 45-jährigen Lokalgast aus Wolfsberg losgegangen. Der Mann befindet sich seitdem im künstlichen Tiefschlaf.