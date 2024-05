„Mehr als 30 Jahre lang habe ich 18 Stunden pro Tag gearbeitet, bin selbst mit dem Lkw gefahren, habe oft im Fahrzeug übernachtet“, erklärt Firmenchef Georg Mattersdorfer (59). Oft habe es Jahre gegeben, in denen er nur zwei Sonntage zuhause war: „Es war eine harte Zeit, da leidet das Privatleben darunter.“ Schritt für Schritt ziehe er sich bereits zurück, in zwei Jahren will er gänzlich aus der Firma ausscheiden: „Ich will nicht mit 80 Jahren noch den Chef spielen, meine zwei Söhne sind jetzt dran. Ich möchte noch ein bisschen leben und mehr Urlaub machen.“