Was im Urlaub passiert, bleibt nicht immer dort. Vor allem, wenn es sich beim Überbleibsel um ein Tattoo handelt, das man sich spontan in einer Partynacht mit der besten Freundin hat stechen lassen - nur um diesen Schritt später zu bereuen. Mit solchen und ähnlichen Ausgangslagen hat Andreas Hagelmayer täglich zu tun. Vor neun Jahren hat es den gebürtigen Deutschen und seine Frau Edith nach Klagenfurt gezogen. In seiner Tattoo-Doktor-Praxis hat sich der Allgemeinmediziner auf Lasertherapie spezialisiert.