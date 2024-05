Nur wenige haben an ihn geglaubt. „Was will der an einer weiterführenden Schule?“, fragte ein Lehrer. Doch Thomas Franzelin aus Hohenthurn hat es seinen Kritikern gezeigt. Trotz massiver Rückschläge und persönlicher Kränkungen und entgegen aller Prognosen zum Trotz hat er vor Kurzem sein Bachelor-Studium der Geographie an der Uni in Klagenfurt abgeschlossen.