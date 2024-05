Pflegepersonen aus ganz Österreich trafen kürzlich in Villach zusammen, wo der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband seinen 25. Kongress abhielt. Erstmals vergab der ÖGKV in Zusammenarbeit mit medikit den „Care for Future“-Innovationspreis. In zwei der drei Kategorien gingen Kärntner Organisationen als Sieger hervor.