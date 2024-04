Wüste Szenen spielten sich am Montagabend vor einem Lokal in Feistritz/Drau in der Gemeinde Paternion ab: Gegen 20 Uhr kam es zwischen zwei Lokalbesucher, einem 41-jährigen Oberkärntner und einem 55-jährigen Villacher, zu einem verbalen Streit. In der Folge eskalierte dieser. Laut Zeugenaussagen schlug der 41-Jährige dem Villacher mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Anschließend verließ er den Tatort. Er konnte allerdings kurz darauf von der Polizei in der Nähe angehalten werden.