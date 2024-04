„Frag das ganze Land on tour“ besucht österreichweit vier ausgewählte Schulen. Der erste Schulstopp der Ö3-Aktion war das BG/BRG Lerchenfeld in Klagenfurt, das als einzige Schule in Kärnten für den Live-Talk ausgewählt wurde.

Am Mittwoch wurde in der Turnhalle mit Schülerinnen, Schülern und Gästen zu spannenden Themen diskutiert. Dabei wurden verschiedene Dilemmas unserer Gesellschaft besprochen: Traumjob oder sicherer Job? Beautyfilter oder Body Positivity? Secondhand oder neu? Grundlage für die Diskussionen bot die großangelegte Ö3-Jugendstudie.

Die Schüler bekamen die Gelegenheit, ihre persönliche Meinung zu aktuellen Themen vor Publikum vorzubringen. Die Jugendlichen hatten viel zu sagen. Auch Einzelinterviews wurden geführt. Moderator Philipp Bergsmann und Moderatorin Tina Ritschl zeigten sich begeistert von den redegewandten Lerchenfeldern und Lerchenfelderinnen.

Als abschließenden Höhepunkt rockte Sängerin „Anna-Sophie“ mit zwei ihrer Hits „Breathe“ und „Insanity“ die Turnhalle.