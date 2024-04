Um Freiheitsentziehung und Stalking geht es in einem Prozess am Mittwoch. Einem Mann wird angelastet, eine Frau widerrechtlich gefangen gehalten zu haben, heißt es vom Landesgericht Klagenfurt. Er soll die Wohnungstüre von innen zugesperrt und den Wohnungsschlüssel zwischen den Sitzpolstern einer Couch auf dem Balkon versteckt haben. Die Frau soll in der Folge nicht aus der Wohnung gekommen sein. Erst einige Stunden später konnte sie - nach längerer Suche nach dem Schlüssel - die Wohnung verlassen, heißt es von der Anklagebehörde.