Mittagspausen sind zur Erholung da. Was sich ein junger Kärntner in der Mittagspause erlaubt hat, ging allerdings zu weit. Er hat geschlechtliche Handlungen an sich selbst vorgenommen – und zwar neben seiner Arbeitskollegin, direkt in der Firma. Dafür wurde der Mann wegen sexueller Belästigung verurteilt.