Bitte gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen! Getreu diesem Motto scheint Finanzreferentin Gaby Schaunig (SPÖ) ihren Auftritt in der Enquete zum Thema „Schuldenexplosion“ am Dienstag im Kärntner Landtag angelegt zu haben. Die für dieses Jahr geplante Neuverschuldung in Höhe von 492 Millionen Euro spielte Schaunig erneut herunter. Die Schulden entstünden erst, wenn der Finanzrahmen auch in Anspruch genommen wird, so die Erklärung. Das ist zwar grundsätzlich richtig, aber kein Ausdruck des Versuchs einer präzisen Planung.