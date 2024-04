Psychedelic Breath: Mittels Atemtechnik wie auf Drogen?

Nicola Felsberger bietet in Klagenfurt „Psychedelic Breath“ an. Durch eine gezielte Atemtechnik geht man dabei auf Bewusstseinsreise, so das Versprechen. Facharzt rät aber bestimmten Personengruppen davon ab.