Ein 58-jähriger Niederösterreicher lenkte am späten Sonntagnachmittag gegen 17.45 Uhr seinen Pkw auf der B106 in Stall Richtung Winklern. Auf Höhe des Straßenkilometers 35 fuhr ihm ein nachkommendes Auto, gelenkt von einer 22-jährigen Frau aus dem Bezirk Spittal/Drau, aus noch ungeklärter Ursache auf - der Wagen des Niederösterreichers wurde dadurch in den Straßengraben geschoben.

Rettungshubschrauber im Einsatz

„Auch der Pkw der Frau kam erst im Straßengraben am Dach liegend zum Stillstand, die Lenkerin wurde von den alarmierten Einsatzkräften aus dem Fahrzeug geborgen“, heißt es vonseiten der Polizei. Sie wurde nach medizinischer Erstversorgung vom Notarzt-Team des Rettungshubschraubers Alpin 6 ins Krankenhaus Schwarzach geflogen. Der Mann wurde nach medizinischer Erstversorgung von der Rettung ins Krankenhaus Spittal eingeliefert. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Tresdorf, Rangersdorf und Stall, die Rettungsdienste Winklern und Obervellach sowie das Notarzt-Team des Hubschraubers Alpin 6.