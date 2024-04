Der Andrang bei der Buchpräsentation von Alfred Elste in Paternion war riesig und das Gemeinschaftshaus bis auf den letzten Platz gefüllt: Auf über 700 Seiten und in 6000 vorangegangen Arbeitsstunden hat der Historiker die wechselvolle und nicht unbedingt rühmliche Geschichte der Marktgemeinde zu Zeiten des Nationalsozialismus in seinem Werk „Hier wurde ungestraft „Heil Hitler“ gegrüßt!“ aufgearbeitet.

„Eine Geschichte, die bisher noch nie kritisch hinterfragt wurde“, wie Elste erklärte. Auch Wilhelm Wadl, Präsident des Geschichtsvereins für Kärnten, der bereits 1844 gegründet wurde, zeigte sich vom großen Interesse überrascht und erfreut. „Durch Buchpräsentationen wie diese machen wir Geschichte erfahrbar“, erklärte Wadl. Ein Schwerpunkt des Buches widmet sich den Priesterbrüdern Anton und Franz Koperek, die sich gegen das NS-Regime stellten. Anton bezahlte diesen Kampf mit seiner Ermordung im KZ Dachau. Eine Gedenktafel an der Außenmauer der Kreuzener Kirche wurde auf Initiative des Pfarrgemeindeobmanns der Pfarre Kreuzen, Alois Kickmayer, 2022 angebracht. „Nicht wir schreiben Geschichte, sondern die Geschichte schreibt uns. Herauszufinden, was sie uns sagen will, ist aber harte Arbeit“, erklärte Kickmayer in einer Grußbotschaft, da er selbst krankheitsbedingt nicht anwesend sein konnte.

Unterstützt wurde das Buchprojekt auch von der Gemeinde Paternion unter Bürgermeister Manuel Müller. „Es gab viel Unrecht und Unheil in den Wirren des 2. Weltkrieges. Elstes Buch ist wie ein Mahnmal, das in die Zukunft reicht. Denn wir sind heute wieder mit Dingen konfrontiert, die längst überwunden schienen.“ Umrahmt wurde die Buchpräsentation von der Gemeindemusikkapelle Paternion-Feistritz unter Michael Öhninger.