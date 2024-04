Es ist wieder so weit: Am Dreinagelfreitag, dem zweiten Freitag nach Ostern, strömen Tausende Pilger aus nah und fern wieder auf den Magdalensberg, dem Ausgangspunkt des traditionellen Vierbergelaufs. In rund 16 Stunden geht es für die Wallfahrer nach einer Mitternachtsmesse auf einem 52 Kilometer langen Weg mit 2000 Höhenmetern über die vier heiligen Berge.